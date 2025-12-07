Balade A la rescousse des arbres Maison du patrimoine naturel Sadirac

Tous les dimanches entre 14 h 30 et 18 h, visite libre de la Maison du patrimoine naturel du Créonnais (MPNC) à Sadirac et à 15 h activité ou balade de découverte de l’environnement pour toute la famille. Le dimanche 7 décembre, à 15 h, profitez d’une balade A la rescousse des arbres . Venez rencontrer les arbres autour de la Pimpine sous l’œil expert de Clément Loup, arboriste-grimpeur, fondateur d’Arborygène. Une balade agrémentée de jeux à l’intérieur qui nous aidera à trouver des réponses Comment les reconnaître ? Pourquoi certains présentent-ils des formes singulières ? Nécessitent-ils des soins ? Quels sont leurs importances ? Sans inscription nécessaire au préalable. .

Maison du patrimoine naturel 23 Route de Créon Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 64 32 nature.creonnais@terreetocean.fr

