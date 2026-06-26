Balade à Léo au Château Belair St Georges Route de Montaiguillon Montagne

Informations pratiques

Montagne

Balade à Léo au Château Belair St Georges

Route de Montaiguillon Château Belair Saint-Georges Montagne Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Balade à Léo — Montagne, ses églises et ses lavoirs

L’association Rouge de Rouge, en collaboration avec Les Amis de Léo , vous invite à la Balade à Léo une randonnée d’environ 8 km à la découverte de Montagne, de ses églises et de ses lavoirs, sous le signe des papotages et confessions , guidée par Christophe Métreau.

Dimanche 5 juillet

Accueil à 8h30 au Château Belair St Georges, départ à 9h

Participation 5 € — casse-croûte tiré du sac.

De retour au Château Belair concert de clôture des Passants Bohêmes (participation au chapeau) et pot de l’amitié.

Information et inscription auprès de l’association Rouge de Rouge

06 88 41 44 49 — 06 83 76 12 87

rougederouge33570@gmail.com .

Route de Montaiguillon Château Belair Saint-Georges Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 76 12 87 rougederouge33570@gmail.com

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English : Balade à Léo au Château Belair St Georges

L’événement Balade à Léo au Château Belair St Georges Montagne a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Saint-Emilion