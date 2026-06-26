Balade à Léo au Château Belair St Georges Route de Montaiguillon Montagne
dimanche 5 juillet 2026 · Route de Montaiguillon · Montagne
Informations pratiques
Montagne
Balade à Léo au Château Belair St Georges
Route de Montaiguillon Château Belair Saint-Georges Montagne Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Balade à Léo — Montagne, ses églises et ses lavoirs
L’association Rouge de Rouge, en collaboration avec Les Amis de Léo , vous invite à la Balade à Léo une randonnée d’environ 8 km à la découverte de Montagne, de ses églises et de ses lavoirs, sous le signe des papotages et confessions , guidée par Christophe Métreau.
Dimanche 5 juillet
Accueil à 8h30 au Château Belair St Georges, départ à 9h
Participation 5 € — casse-croûte tiré du sac.
De retour au Château Belair concert de clôture des Passants Bohêmes (participation au chapeau) et pot de l’amitié.
Information et inscription auprès de l’association Rouge de Rouge
06 88 41 44 49 — 06 83 76 12 87
rougederouge33570@gmail.com .
Route de Montaiguillon Château Belair Saint-Georges Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 76 12 87 rougederouge33570@gmail.com
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English : Balade à Léo au Château Belair St Georges
L’événement Balade à Léo au Château Belair St Georges Montagne a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Saint-Emilion
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