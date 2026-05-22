Lonzac

Balade à Lonzac Bienvenue chez nous

Place du Champ de Foire Lonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Les balades Bienvenue chez nous font escales à Lonzac, patrimoine et nature vous ont été concoctés par des locaux passionnés afin de découvrir cette charmante commune.

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Place du Champ de Foire Lonzac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 03 47

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English :

The Bienvenue chez nous (Welcome to our home) walks stop off at Lonzac, where local enthusiasts have put together a selection of heritage and nature walks to help you discover this charming village.

L’événement Balade à Lonzac Bienvenue chez nous Lonzac a été mis à jour le 2026-05-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge