Balade à Lonzac Bienvenue chez nous Lonzac
Balade à Lonzac Bienvenue chez nous Lonzac samedi 5 septembre 2026.
Lonzac
Balade à Lonzac Bienvenue chez nous
Place du Champ de Foire Lonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Les balades Bienvenue chez nous font escales à Lonzac, patrimoine et nature vous ont été concoctés par des locaux passionnés afin de découvrir cette charmante commune.
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Place du Champ de Foire Lonzac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 03 47
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English :
The Bienvenue chez nous (Welcome to our home) walks stop off at Lonzac, where local enthusiasts have put together a selection of heritage and nature walks to help you discover this charming village.
L’événement Balade à Lonzac Bienvenue chez nous Lonzac a été mis à jour le 2026-05-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge