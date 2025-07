Balade à Luthilhous LUTILHOUS Lutilhous

Lutilhous

Début : 2025-08-03 09:30:00

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Georges vous propose une balade gratuite autour du village de Lutilhous dimanche au matin.

RDV à 9h30 sur la place du village.

Réservation et renseignement au 06 11 24 72 64

+33 6 11 24 72 64

English :

Georges proposes a free walk around the village of Lutilhous on Sunday morning.

RDV at 9:30 am on the village square.

Bookings and information on 06 11 24 72 64

German :

Georges bietet Ihnen am Sonntagmorgen einen kostenlosen Spaziergang rund um das Dorf Lutilhous an.

RDV um 9:30 Uhr auf dem Dorfplatz.

Reservierung und Informationen unter 06 11 24 72 64

Italiano :

Georges propone una passeggiata gratuita nel villaggio di Lutilhous domenica mattina.

Partenza alle 9.30 sulla piazza del villaggio.

Prenotazioni e informazioni allo 06 11 24 72 64

Espanol :

Georges ofrece un paseo gratuito por el pueblo de Lutilhous el domingo por la mañana.

RDV a las 9h30 en la plaza del pueblo.

Reservas e información en el 06 11 24 72 64

