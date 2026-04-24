Balade à mobylette pour la journée- Chatellenot Châtellenot
Balade à mobylette pour la journée- Chatellenot Châtellenot dimanche 17 mai 2026.
Châtellenot
Balade à mobylette pour la journée- Chatellenot
Mairie Châtellenot Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Une petite balade à mobylette avec resto organisée par l’association Fest’i Caisses de Chatellenot .
Inscriptions avant le 10 mai .
Mairie Châtellenot 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté festicaisses@gmail.com
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English : Balade à mobylette pour la journée- Chatellenot
L’événement Balade à mobylette pour la journée- Chatellenot Châtellenot a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Pouilly Bligny