Châtellenot

Balade à mobylette pour la journée- Chatellenot

Mairie Châtellenot Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Une petite balade à mobylette avec resto organisée par l’association Fest’i Caisses de Chatellenot .

Inscriptions avant le 10 mai .

Mairie Châtellenot 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté festicaisses@gmail.com

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English : Balade à mobylette pour la journée- Chatellenot

L’événement Balade à mobylette pour la journée- Chatellenot Châtellenot a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Pouilly Bligny