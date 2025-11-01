Balade à moto Pouligny-Saint-Pierre
Balade à moto Pouligny-Saint-Pierre samedi 1 novembre 2025.
Balade à moto
Pouligny-Saint-Pierre Indre
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-01 14:00:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Balade à moto suivie d’une soirée tartiflette ouverte à tous.
Balade à moto d’environs 130 km suivie d’une soirée dansante ouverte à tous. Au profit de l’association un cadeau= un sourire. 15 .
Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 85 47 21 02 leskrotards@orange.fr
English :
Motorcycle ride followed by a dance party open to all.
German :
Motorradtour mit anschließendem Tanzabend, der für alle offen ist.
Italiano :
Giro in moto seguito da una festa da ballo aperta a tutti.
Espanol :
Paseo en moto seguido de una fiesta de baile abierta a todos.
