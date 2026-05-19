Balade à Neuillac Bienvenue chez Nous rue de la Mairie Neuillac
Balade à Neuillac Bienvenue chez Nous rue de la Mairie Neuillac dimanche 14 juin 2026.
Neuillac
Balade à Neuillac Bienvenue chez Nous
rue de la Mairie Parking de la Mairie Neuillac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Une balade de 5 km dans Neuillac en compagnie des habitants qui sera l’occasion de découvrir l’église, des vestiges de voie romaine, une distillerie de whisky. Gratuit inscription recommandée. Se présenter 15mn avant le départ.
.
rue de la Mairie Parking de la Mairie Neuillac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A 5 km stroll through Neuillac in the company of local residents, to discover the church, the remains of a Roman road and a whisky distillery. Free registration recommended. Please arrive 15 minutes before departure.
L’événement Balade à Neuillac Bienvenue chez Nous Neuillac a été mis à jour le 2026-05-19 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge