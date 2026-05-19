Balade à Neuillac Bienvenue chez Nous rue de la Mairie Neuillac

Neuillac

Balade à Neuillac Bienvenue chez Nous

rue de la Mairie Parking de la Mairie Neuillac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Une balade de 5 km dans Neuillac en compagnie des habitants qui sera l’occasion de découvrir l’église, des vestiges de voie romaine, une distillerie de whisky. Gratuit inscription recommandée. Se présenter 15mn avant le départ.

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rue de la Mairie Parking de la Mairie Neuillac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

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English :

A 5 km stroll through Neuillac in the company of local residents, to discover the church, the remains of a Roman road and a whisky distillery. Free registration recommended. Please arrive 15 minutes before departure.

L’événement Balade à Neuillac Bienvenue chez Nous Neuillac a été mis à jour le 2026-05-19 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge