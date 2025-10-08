Balade à pied vers l’île Vierge #Grandes Marées# Plouguerneau

Balade à pied vers l’île Vierge #Grandes Marées# Plouguerneau mercredi 8 octobre 2025.

Balade à pied vers l’île Vierge #Grandes Marées#

48 Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau Finistère

Début : 2025-10-08 12:30:00

fin : 2025-10-08 17:30:00

2025-10-08

Cette sortie à pied lors des grandes marées vous donne la possibilité de traverser l’estran depuis la pointe du Castel Ac’h à Plouguerneau en direction de l’île Vierge.

Sur place, vous aurez la possibilité de visiter le phare et une petite pause gourmande sucrée vous sera proposée par l’Office de Tourisme du Pays des Abers.

Temps de traversée environ 1h.

Temps d’escale sur l’île environ 3h.

Retour en bateau.

Traversée maintenue sous réserve de bonnes conditions météorologiques.

Merci de vous présenter 30 minutes avant le départ auprès de nos guides à la cabane des Vedettes des Abers pour le retrait d’un bracelet (pour le retour en bateau) et un ticket collation par personne.

Puis rendez-vous en face de la statue de Victor Hugo où les guides donneront des explications avant de commencer la balade à pied jusqu’à l’île Vierge.

IMPORTANT

Nous allons marcher sur l’estran et une partie du trajet sur des algues glissantes. Pour votre sécurité, des chaussures fermées sont obligatoires. Nous vous recommandons également une tenue adaptée pour la traversée et d’avoir des vêtements/chaussures de rechange. Nous commencerons la balade à marée descendante et nous pouvons avoir de l’eau jusqu’aux genoux à certains moments.

En cas de non-respect des consignes de sécurité, nous nous réservons le droit de refuser votre participation à cette sortie, ce qui ne pourra pas donner lieu à un remboursement. .

48 Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93

