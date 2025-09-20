Balade à pieds : Calais au fil de l’eau Salle du Minck Calais

Balade à pieds : Calais au fil de l’eau Samedi 20 septembre, 10h00 Salle du Minck Pas-de-Calais

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Voir et comprendre le vrai fonctionnement du Polder, l’écoulement des eaux de surface vers la mer autour de Calais-Nord : canaux, aqueduc, stations de pompage, vidage à la mer

Association Citoyennes et Citoyens du Calaisis pour le Climat (4C)

Salle du Minck 101 Rue Jean-François et Maurice Delannoy 62100 Calais

Le Minck est érigé à proximité du quai et inauguré le dimanche 11 mai 1873. L'imposante halle est totalement financée par la municipalité.

L’intérieur du long bâtiment de briques, aux hautes fenêtres et au toit en zinc, de part et d’autre de l’entrée s’étirait tout au long des murs une série d’étaux de marbre pour la vente après la criée.

Grâce à la construction du Minck, les conditions de salubrité connurent un net progrès, le poisson était bien étalé sur des tables, dans un lieu sec et correctement ventilé ; il pouvait aussi être momentanément stocké dans un sous-sol propre s’il n’avait pas trouvé preneur.

La suppression du système municipal de vente à la criée conjuguée au déclin de la flottille locale conduisit à la progressive désaffection du Minck, qui était surtout utilisé dans les années 1930 pour des bals, des vins d’honneur et divers types de réunion. La halle disparut dans les bombardements de 1940 et fut reconstruite un peu plus en retrait par rapport à son emplacement d’origine, davantage à l’intérieur du quartier. parking

Journées européennes du patrimoine 2025