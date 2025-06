Balade à poney au chalet du Meygal Raffy Queyrières 6 juillet 2025 14:30

Balade à poney au chalet du Meygal Raffy Chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire

Un moment doux et magique au coeur de la nature à vivre en famille.

En partenariat avec le centre équestre d’Yssingeaux.

Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com

English :

A gentle, magical moment in the heart of nature for all the family.

In partnership with the Yssingeaux equestrian center.

German :

Ein sanfter und magischer Moment im Herzen der Natur, den Sie mit der ganzen Familie erleben können.

In Zusammenarbeit mit dem Reitzentrum von Yssingeaux.

Italiano :

Un momento dolce e magico nel cuore della natura per tutta la famiglia.

In collaborazione con il centro di equitazione di Yssingeaux.

Espanol :

Un momento suave y mágico en plena naturaleza para toda la familia.

En colaboración con el centro ecuestre de Yssingeaux.

L’événement Balade à poney au chalet du Meygal Queyrières a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal