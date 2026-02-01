Balade à poney Les attelages du Grandvaux La Chaumusse
Balade à poney Les attelages du Grandvaux La Chaumusse dimanche 15 février 2026.
Balade à poney
Les attelages du Grandvaux 26 Route de Saint-Pierre La Chaumusse Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 15:00:00
fin : 2026-02-15 16:00:00
Date(s) :
2026-02-15
Balades à poneys en main pendant les vacances, pour 1 heure.
L’activité est ouverte à tous les enfants de 3 à 12 ans.
Balade en extérieur ou dans notre manège couvert, selon la météo !
Avez-vous déjà testé le tir à l’arc à cheval ? Cette activité s’adresse à tous, y compris aux personnes non pratiquantes ! .
Les attelages du Grandvaux 26 Route de Saint-Pierre La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 53 48 16
