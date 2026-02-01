Balade à poney Les attelages du Grandvaux La Chaumusse

Balade à poney

Les attelages du Grandvaux 26 Route de Saint-Pierre La Chaumusse Jura

Début : 2026-02-15 15:00:00

fin : 2026-02-15 16:00:00

2026-02-15

Balades à poneys en main pendant les vacances, pour 1 heure.

L’activité est ouverte à tous les enfants de 3 à 12 ans.

Balade en extérieur ou dans notre manège couvert, selon la météo !

Avez-vous déjà testé le tir à l’arc à cheval ? Cette activité s’adresse à tous, y compris aux personnes non pratiquantes ! .

Les attelages du Grandvaux 26 Route de Saint-Pierre La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 53 48 16

