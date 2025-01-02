Balade à poney le village Les Estables

Balade à poney

le village La porte du Chardonnet Les Estables Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-22 10:00:00

fin : 2025-01-02

Date(s) :

2025-12-22

Tu pourras partir pour 1h de balade avec ton petit compagnon tenu par un parent. Sur Réservation.

Activité pour tous.

le village La porte du Chardonnet Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 99 19 73 gite.ferme.estables@gmail.com

English :

You can take off for a 1-hour ride with your little companion, held by a parent. Reservations required.

Activity for all.

L’événement Balade à poney Les Estables a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal