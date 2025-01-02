Balade à poney le village Les Estables
Balade à poney le village Les Estables lundi 22 décembre 2025.
Balade à poney
le village La porte du Chardonnet Les Estables Haute-Loire
Début : Vendredi 2025-12-22 10:00:00
fin : 2025-01-02
2025-12-22
Tu pourras partir pour 1h de balade avec ton petit compagnon tenu par un parent. Sur Réservation.
Activité pour tous.
le village La porte du Chardonnet Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 99 19 73 gite.ferme.estables@gmail.com
English :
You can take off for a 1-hour ride with your little companion, held by a parent. Reservations required.
Activity for all.
