Balade à poney ou à cheval Le Haut Soultzbach

Venez découvrir l’équitation au centre équestre JTM de Mortzwiller (Commune du Haut-Soultzbach) qui vous propose des balades à cheval ou à poney tous les jours sur réservation par téléphone. Balades sur les chemins du Haut-Soultzbach d’environ 1h pour cavaliers confirmés ou débutants.

Come and discover horse-riding at the JTM riding center in Mortzwiller (Haut-Soultzbach commune), which offers daily horse or pony rides, bookable by telephone. Rides on the paths of the Haut-Soultzbach of about 1 hour for experienced riders or beginners.

