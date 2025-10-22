Balade à poney Ferme aux saveurs du lait Saint-Vaast-Dieppedalle
Ferme aux saveurs du lait 240 Impasse d'Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle Seine-Maritime
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 19:00:00
2025-10-22
Visite de la ferme aux saveurs du lait de 14h30 et 16h.
Jeux, balades à poneys. Traite des vaches à 17h.
Récompense aux enfants venant déguisés et faisant un tour de poney. .
Ferme aux saveurs du lait 240 Impasse d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 53 69 contact@auxglacesfollet.fr
