Balade à poney Ferme aux saveurs du lait Saint-Vaast-Dieppedalle

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 19:00:00

2025-10-22

Visite de la ferme aux saveurs du lait de 14h30 et 16h.

Jeux, balades à poneys. Traite des vaches à 17h.

Récompense aux enfants venant déguisés et faisant un tour de poney. .

Ferme aux saveurs du lait 240 Impasse d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 53 69 contact@auxglacesfollet.fr

