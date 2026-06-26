Balade à poneys en main Suin
mercredi 8 juillet 2026 · Suin
Informations pratiques
Suin
Balade à poneys en main
Butte de Suin Suin Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-08
Les Poneys d’Épona vous donnent rendez-vous tous les jours à compter du 08 juillet
Venez partager un joli moment avec votre enfant au sommet de la Butte de Suin ??
Balades en main à poney avec une vue à couper le souffle.
De 14h à 18h30
À côté de la Croix de Suin
Tarifs
• 5€ la boucle de 15 minutes
• 7€ la boucle de 20 minutes .
Butte de Suin Suin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 91 42 21 domaine.depona71@gmail.com
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English : Balade à poneys en main
L’événement Balade à poneys en main Suin a été mis à jour le 2026-06-26 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III