UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Suin

Balade à poneys en main Suin

mercredi 8 juillet 2026 · Suin

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Butte de Suin
Ville
71220 Suin
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Tarif enfant Tarif enfant

Suin

Balade à poneys en main

Butte de Suin Suin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-07-08

Les Poneys d’Épona vous donnent rendez-vous tous les jours à compter du 08 juillet

Venez partager un joli moment avec votre enfant au sommet de la Butte de Suin ??
Balades en main à poney avec une vue à couper le souffle.

De 14h à 18h30
À côté de la Croix de Suin

Tarifs
• 5€ la boucle de 15 minutes
• 7€ la boucle de 20 minutes   .

Butte de Suin Suin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 91 42 21  domaine.depona71@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade à poneys en main

L’événement Balade à poneys en main Suin a été mis à jour le 2026-06-26 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III