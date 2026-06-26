Informations pratiques

Suin

Balade à poneys en main

Butte de Suin Suin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-08

Les Poneys d’Épona vous donnent rendez-vous tous les jours à compter du 08 juillet

Venez partager un joli moment avec votre enfant au sommet de la Butte de Suin ??

Balades en main à poney avec une vue à couper le souffle.

De 14h à 18h30

À côté de la Croix de Suin

Tarifs

• 5€ la boucle de 15 minutes

• 7€ la boucle de 20 minutes .

Butte de Suin Suin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 91 42 21 domaine.depona71@gmail.com

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English : Balade à poneys en main

L’événement Balade à poneys en main Suin a été mis à jour le 2026-06-26 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III