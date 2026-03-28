Balade à poneys spéciale Pâques Locoal-Mendon
Balade à poneys spéciale Pâques Locoal-Mendon dimanche 5 avril 2026.
Balade à poneys spéciale Pâques
13 route d’Erdeven Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-06 11:45:00
Date(s) :
2026-04-05 2026-04-06
Séance de 1h45 pour les enfants à partir de 18 mois.
Les enfants vont apprendre à brosser préparer leur poney pour une balade montée de 40-45min avec une chasse aux œufs durant la promenade tenu en main par les intervenants de la ferme. A la fin de la séance, ils pourront desceller, récompenser et chouchouter leur poney.
Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque.
15€ pour les adhérents de l’association, possible d’adhérer directement à la ferme en remplissant un formulaire et en réglant la cotisation de 20€ pour l’année pour une famille avec 1 enfant. Plusieurs ateliers gratuit pour les adhérents durant l’année. .
13 route d’Erdeven Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20
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English :
L’événement Balade à poneys spéciale Pâques Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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