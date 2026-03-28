Balade à poneys spéciale Pâques

13 route d’Erdeven Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-06 11:45:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

Séance de 1h45 pour les enfants à partir de 18 mois.

Les enfants vont apprendre à brosser préparer leur poney pour une balade montée de 40-45min avec une chasse aux œufs durant la promenade tenu en main par les intervenants de la ferme. A la fin de la séance, ils pourront desceller, récompenser et chouchouter leur poney.

Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque.

15€ pour les adhérents de l’association, possible d’adhérer directement à la ferme en remplissant un formulaire et en réglant la cotisation de 20€ pour l’année pour une famille avec 1 enfant. Plusieurs ateliers gratuit pour les adhérents durant l’année. .

13 route d’Erdeven Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20

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English :

L’événement Balade à poneys spéciale Pâques Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon