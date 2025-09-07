Balade à remonter le temps sur le sentier géologique Sentheim

dimanche 7 septembre 2025.

Balade à remonter le temps sur le sentier géologique

Grand’ Rue Sentheim Haut-Rhin

Dimanche 2025-09-07 14:00:00

2025-09-07 2025-10-05 2025-11-02

Partez avec un guide spécialisé de la maison de la terre sur le sentier géologique de Sentheim qui permet de raconter 350 millions d’années d’histoire de notre région grâce à ses nombreux arrêts. Unique dans la région ! Sur réservation par téléphone.

Le sentier géologique de Sentheim permet de raconter 350 millions d’années d’histoire de notre région. Une remontée dans le temps unique en Alsace.

Les accompagnateurs spécialisés de la Maison de la Terre vous feront découvrir les secrets cachés sous nos pieds, vous apprendront l’histoire millénaire des formations rocheuses et vous feront comprendre l’importance de chaque élément naturel dans le fragile équilibre de notre planète. Une immersion dans la beauté brute de la nature, tout en sensibilisant aux enjeux écologiques d’aujourd’hui. Une balade de 6km pour les curieux de la nature et les amoureux de la planète.

Sur réservation par téléphone. .

Grand’ Rue Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 6 47 29 16 20 maison.terre.alsace@gmail.com

English :

Join a specialist guide from the Maison de la Terre on the Sentheim geological trail, which takes in 350 million years of our region’s history thanks to its many stops. Unique in the region! Book by phone.

German :

Begeben Sie sich mit einem fachkundigen Führer des Maison de la Terre auf den geologischen Lehrpfad von Sentheim, der dank seiner zahlreichen Haltestellen 350 Millionen Jahre Geschichte unserer Region erzählen kann. Einzigartig in der Region! Nach telefonischer Anmeldung.

Italiano :

Accompagnate una guida specializzata della Maison de la Terre lungo il sentiero geologico di Sentheim, che ripercorre 350 milioni di anni di storia della nostra regione in numerose tappe. Unico nella regione! Prenota per telefono.

Espanol :

Acompañe a un guía especializado de la Maison de la Terre por el sendero geológico de Sentheim, que recorre 350 millones de años de la historia de nuestra región en numerosas paradas. ¡Único en la región! Reserve por teléfono.

