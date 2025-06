Balade à Roulettes n° 25 Le petit lac du Gabas à Eslourenties-Daban Eslourenties-Daban Pyrénées-Atlantiques

Balade à Roulettes n° 25 Le petit lac du Gabas à Eslourenties-Daban Eslourenties-Daban Pyrénées-Atlantiques 1 juillet 2025

Balade à Roulettes n° 25 Le petit lac du Gabas à Eslourenties-Daban Très facile

Balade à roulette, BR Balade à Roulettes n° 25 Le petit lac du Gabas à Eslourenties-Daban 64420 Eslourenties-Daban Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 2800.0 Tarif :

Située entre Pau et Tarbes, cette immense réserve d’eau s’étend sur quatre communes aux confins des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques, dans un environnement de campagne très faiblement vallonné.

Très facile

https://www.bearnmadiran-tourisme.fr/loisirs/randonnee/balades-roulettes/ +33 5 59 33 62 25

English : Balade à Roulettes n° 25 Le petit lac du Gabas à Eslourenties-Daban

Situated between Pau and Tarbes, this immense water reserve extends over four communes on the borders of the Hautes-Pyrénées and Pyrénées-Atlantiques departments, in a very gently undulating countryside environment

Deutsch : Balade à Roulettes n° 25 Le petit lac du Gabas à Eslourenties-Daban

Zwischen Pau und Tarbes gelegen, erstreckt sich dieses riesige Wasserreservoir über vier Gemeinden an der Grenze zwischen den Departements Hautes-Pyrénées und Pyrénées-Atlantiques in einer nur leicht hügeligen, ländlichen Umgebung.

Italiano :

Situata tra Pau e Tarbes, questa immensa riserva idrica si estende su quattro comuni ai confini degli Hautes-Pyrénées e dei Pyrénées-Atlantiques, in un ambiente di campagna molto dolcemente ondulato.

Español : Balade à Roulettes n° 25 Le petit lac du Gabas à Eslourenties-Daban

Situada entre Pau y Tarbes, esta inmensa reserva de agua se extiende por cuatro municipios en los límites de los Altos Pirineos y los Pirineos Atlánticos, en un entorno campestre muy suavemente ondulado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine