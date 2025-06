Balade à Roulettes n°22 Le bois de la ville à Saint-Palais Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Balade à Roulettes n°22 Le bois de la ville à Saint-Palais A pieds Très facile

Cette courte balade, située presque en ville, est un parcours d’interprétation des arbres mais aussi un lieu de pique-nique bien à l’ombre. Les enfants pourront circuler sans danger le site est sans aucune circulation automobile. Le sentier est rustique mais assez roulant.

English : Balade à Roulettes n°22 Le bois de la ville à Saint-Palais

This short stroll, located almost in town, is not only a tree interpretation trail, but also a shady picnic spot. The site is free of vehicular traffic, so it’s safe for children. The trail is rustic but fairly rolling.

Deutsch : Balade à Roulettes n°22 Le bois de la ville à Saint-Palais

Dieser kurze Spaziergang, der sich fast in der Stadt befindet, ist ein Weg zur Interpretation der Bäume, aber auch ein schattiger Ort für ein Picknick. Kinder können sich gefahrlos bewegen: Auf dem Gelände gibt es keinen Autoverkehr. Der Weg ist rustikal, aber gut begehbar.

Italiano :

Questa breve passeggiata, situata quasi nel centro della città, non è solo un percorso di interpretazione degli alberi, ma anche un luogo di picnic all’ombra. Non c’è traffico sul sito, quindi è sicuro per i bambini. Il sentiero è rustico ma abbastanza scorrevole.

Español : Balade à Roulettes n°22 Le bois de la ville à Saint-Palais

Este corto paseo, situado casi en el centro de la ciudad, no es sólo un sendero de interpretación de los árboles, sino también un lugar de picnic a la sombra. No hay tráfico en el lugar, por lo que es seguro para los niños. El sendero es rústico pero bastante suave.

