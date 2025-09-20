Balade à travers la ville, sur le tracé des anciens remparts Ville de Stenay Stenay

Rendez-vous devant la capitainerie (office de tourisme), point de départ de ce petit circuit de 3 km et d’une durée d’environ 1 h 30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

En parcourant le tracé des anciens remparts de la citadelle et de la ville fortifiée, venez découvrir Stenay au XVIIe siècle, lors d’une balade guidée et commentée à travers les gravures d’époque et en parcourant les vestiges de ces fortifications cachés dans l’architecture de la ville actuelle. Cette visite est une belle occasion d’en apprendre plus sur les stratégies militaires défensives établies durant la période des Temps Modernes, notamment avec l’exemple du siège de Stenay mené en 1654 par Louis XIV.

Ville de Stenay Rue du Port, 55700 Stenay Stenay 55700 Meuse Grand Est Stenay est essentiellement réputée pour sa riche histoire et sa fonction de place militaire. La commune est aussi connue pour sa forte culture industrielle même si cette dernière a vu son nombre d’emplois industriels baisser ces dernières décennies. Stenay est présente dans un espace rural aux qualités protégées (Vallées Humides Meuse Natura 2000). Elle représente un riche pôle d’emplois, de services et de commerces situé dans un bassin de vie rural. Le village est implanté dans le territoire nord de la plaine de la Woëvre. Le cours d’eau de la Meuse et le canal de l’Est passent à Stenay. La commune est présente dans le département de la Meuse dont les villes principales sont Bar-le-Duc et Verdun. Parking à proximité.

© Archives municipales de Stenay