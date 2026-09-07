Balade à travers les troncs, Accès Bois Saint-Martin,entre le 36 rue Jean-Claude Delubac et arrêt bus 209 « Château des Tourelles », Le Plessis-Trévise

Informations pratiques

Balade à travers les troncs Dimanche 20 septembre, 15h00 Accès Bois Saint-Martin,entre le 36 rue Jean-Claude Delubac et arrêt bus 209 « Château des Tourelles » Val-de-Marne

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Qu’ils soient droits ou tortueux, les troncs nous racontent l’histoire des arbres. De quoi se compose un tronc ? A quoi sert l’écorce ? Quelles sont les légendes autour de troncs célèbres ? Après une balade à travers les troncs aux formes étranges du Bois St Martin, nous prendrons crayons, fusains ou pastels pour les esquisser, les deviner, les graver en nous juste pour le plaisir.

Accès Bois Saint-Martin,entre le 36 rue Jean-Claude Delubac et arrêt bus 209 « Château des Tourelles » Avenue Jean Claude Delubac 94420 Le Plessis-Trévise Le Plessis-Trévise 94420 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.iledefrance-nature.fr/sortie/balade-a-travers-les-troncs/ »}]

Qu’ils soient droits ou tortueux, les troncs nous racontent l’histoire des arbres. De quoi se compose un tronc ? A quoi sert l’écorce ? Quelles sont les légendes autour de troncs célèbres ? Après une… forêt arbre

Nathalie Frossard