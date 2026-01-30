Balade à vélo à la découverte des Jardins de Tartugues et des Maurettes. Office de Tourisme d’Istres Istres

Balade à vélo à la découverte des Jardins de Tartugues et des Maurettes.

Dimanche 8 mars 2026 à partir de 8h45. Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-08 08:45:00

fin : 2026-03-08

Balade à vélo à la découverte des jardins ouvriers des Maurettes et de Tartugues. Le parcours traverse l’avenue Félix Gouin et Rassuen, avec des temps d’échange avec les jardiniers et un pique-nique tiré du sac sous le grand chêne.

Distance 18km, tout public .

Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Bike tour of the Maurettes and Tartugues allotments. The route crosses avenue Félix Gouin and Rassuen, with time for discussions with the gardeners and a picnic under the big oak tree.

