Balade à vélo à la découverte du 18e siècle, de Caen à Bénouville Place Saint-Sauveur Caen

Balade à vélo à la découverte du 18e siècle, de Caen à Bénouville

Place Saint-Sauveur Au pied de la statue de Louis XIV Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Itinéraire cycliste guidé et commenté sur le thème du 18e siècle. Au menu patrimoine architectural, urbanisme et modes de vie avec une guide-conférencière ; histoire du paysage entre Caen et la mer avec un archéologue du Département du Calvados ; histoire du château de Bénouville par le service Patrimoine du Département. Plusieurs étapes sont prévues ancien tribunal, abbaye aux hommes, prairie, pont de l’Ecluse, Orne et canal…

Parcours de 13.6km

Animation en partenariat avec l’association les Dérailleurs du Calvados et Handuo Caen .

Place Saint-Sauveur Au pied de la statue de Louis XIV Caen 14000 Calvados Normandie

English : Balade à vélo à la découverte du 18e siècle, de Caen à Bénouville

Guided and commented cycling itinerary on the theme of the 18th century. On the menu: architectural heritage, urban planning and lifestyles with a guide-lecturer; history of the landscape between Caen and the sea with an archaeologist from the Département du Calvados.

German : Balade à vélo à la découverte du 18e siècle, de Caen à Bénouville

Geführte und kommentierte Radtour zum Thema 18. Jahrhundert. Jahrhundert. Auf dem Programm stehen: architektonisches Erbe, Stadtplanung und Lebensweise mit einer Fremdenführerin; Geschichte der Landschaft zwischen Caen und dem Meer mit einem Archäologen des Departements Calvados.

Italiano :

Escursione in bicicletta guidata e commentata sul tema del XVIII secolo. In programma: patrimonio architettonico, urbanistica e stili di vita con una guida-lettore; storia del paesaggio tra Caen e il mare con un archeologo del Dipartimento del Calvados.

Espanol :

Recorrido en bicicleta guiado y comentado sobre el tema del siglo XVIII. En el menú: patrimonio arquitectónico, urbanismo y modos de vida con un guía-conferenciante; historia del paisaje entre Caen y el mar con un arqueólogo del Département du Calvados.

