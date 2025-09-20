Balade à vélo à la découverte du Patrimoine de Meudon Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon

Balade à vélo à la découverte du Patrimoine de Meudon Samedi 20 septembre, 14h30 Musée d’art et d’histoire de Meudon Hauts-de-Seine

15 personnes maximum, venir avec son vélo (casque recommandé) et de quoi s’hydrater

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez découvrir à vélo le patrimoine culturel de Meudon dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Cocyclette s’associe à la ville de Meudon pour vous faire découvrir des supers lieux culturels à Meudon. Cette balade est organisée dans le cadre du marché vélo mis en place par GPSO (Grand Paris Seine Ouest).

Musée d'art et d'histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 0146238713 https://musee.meudon.fr Plus ancienne maison de Meudon (1550), donnant sur un très beau jardin dans lequel sont installées des sculptures.

Circuit commenté

Cocyclette