Balade à vélo : à la découverte du patrimoine de Toulouse ! (dans le cadre du lancement du Tour de la Haute-Garonne à vélo) Espace Tourisme Haute-Garonne Toulouse

Balade à vélo : à la découverte du patrimoine de Toulouse ! (dans le cadre du lancement du Tour de la Haute-Garonne à vélo) Samedi 20 septembre, 11h00, 14h00 Espace Tourisme Haute-Garonne Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire. 15 places maximum. Vélo personnel obligatoire.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

‍♀️ Balade à vélo – À la découverte du patrimoine de Toulouse !

Dans le cadre du lancement officiel du Tour de la Haute-Garonne à vélo, enfourchez votre vélo pour partir à la découverte des trésors de la Ville Rose…

Sur un parcours de 11 km, un guide-accompagnateur vous mènera à travers les sites emblématiques de Toulouse :

Basilique Saint-Sernin

Capitole

Hôtel d’Assézat

Pont Neuf

Canal du Midi

Port Saint-Sauveur

Église Saint-Aubin, etc.

Une balade conviviale et accessible à tous, pour explorer l’histoire, l’architecture et les projets d’avenir de la ville.

À l’Espace Tourisme (14 rue Bayard), profitez d’une animation dédiée pour découvrir l’itinéraire et tentez votre chance au jeu-concours ! À gagner :

Un bon d’achat de 200 € (centrale de réservation Haute-Garonne Tourisme)

Des Guides du Routard (Haute-Garonne & Canal du Midi)

Espace Tourisme Haute-Garonne 14 Rue de Bayard, 31000 Toulouse

Au cœur de Toulouse, une adresse incontournable pour vous donner envie de découvrir la Haute-Garonne.

© HG Tourisme