Balade à vélo à la découverte du patrimoine pluvignois Sur le Parvis Pluvigner

Sur le Parvis 1 Avenue Gén de Gaulle Pluvigner Morbihan

2025-09-20 15:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Dans le cadre de la Fête du vélo et des Journées européennes du patrimoine, les associations Pluvigner-Patrimoines et Pluvigner Animation Fêtes s’associent pour proposer deux balades à vélo, à la découverte, ou la redécouverte, d’éléments du patrimoine pluvignois. L’une d’elles s’adresse aux familles et l’autre à des adultes ayant une pratique régulière mais pas forcément sportive, les vélos à assistance électrique étant les bienvenus.

Casque obligatoire (enfants et adultes) Gilet fluo conseillé

Inscriptions sur place à partir de 15h ou par mail avant le samedi 20/09 .

