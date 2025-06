Balade à vélo à la découverte Lieu de Rendez-vous Saint-Rémy-de-Provence 21 juin 2025 10:00

Bouches-du-Rhône

Balade à vélo à la découverte Samedi 21 juin 2025 le samedi de 10h à 16h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Lieu de Rendez-vous Devant l’office de tourisme Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 16:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Rémy Facile à Vélo vous propose le samedi 21 juin à partir de 10h de découvrir les Alpilles lors d’une balade à vélo.Cyclotouristes

Rémy Facile à Vélo vous emmène à la découverte d’Aureille et de ces trésors. Appréciez cette balade à vélo qui débutera le samedi 21 juin à 10h devant l’office de tourisme de Saint Rémy de Provence.



Durant la balade découvrez ou redécouvrez des paysages à couper le souffle lors d’une nature à Aureille, ponctuée de rencontres inspirantes visite de la microbrasserie des Opies, exploration d’un laboratoire de solutions écologiques et immersion au sein d’un projet d’agroforesterie.



Pique-nique sur place avant de reprendre la route vers Saint-Rémy 40km de déconnexion et de découverte.

Une expérience unique pour prendre conscience de l’importance de changer nos habitudes et agir pour un avenir plus durable ! .

Lieu de Rendez-vous Devant l’office de tourisme

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 79 35 32 contact@remyfacilavelo.fr

English :

On Saturday 21 June, starting at 10am, Rémy Facile à Vélo invites you to discover the Alpilles on a bike tour.

German :

Rémy Facile à Vélo bietet Ihnen am Samstag, den 21. Juni ab 10 Uhr die Möglichkeit, die Alpilles auf einer Fahrradtour zu erkunden.

Italiano :

Sabato 21 giugno, a partire dalle ore 10, Rémy Facile à Vélo vi invita a scoprire le Alpilles con un tour in bicicletta.

Espanol :

El sábado 21 de junio, a partir de las 10 h, Rémy Facile à Vélo le invita a descubrir los Alpilles en bicicleta.

