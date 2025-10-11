Balade à vélo à La Duranne Aix-en-Provence

Balade à vélo à La Duranne Aix-en-Provence samedi 11 octobre 2025.

Balade à vélo à La Duranne

Samedi 11 octobre 2025 de 16h à 18h. 275 Rue Lagremeuse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-11 16:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

L’ADAVA Pays d’Aix organise une balade à vélo à la Duranne et sur les chemins du plateau de l’arbois, autour de The Camp. Venez découvrir le quartier et les environs dans une balade de 10km accessible à tous y compris aux enfants. Un gouter sera offert à l’arrivée. .

275 Rue Lagremeuse Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 53 73 76 contact@adava.fr

English :

Bike tour of the Duranne district

German :

Fahrradtour durch das Viertel La Duranne

Italiano :

In bicicletta nel distretto di Duranne

Espanol :

Ciclismo en el distrito de Duranne

