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Balade à vélo autour de Caen pour les Journées du Patrimoine, Parvis de la Bibliothèque Tocqueville, Caen, Caen

dimanche 20 septembre 2026 · Parvis de la Bibliothèque Tocqueville, Caen · Caen

Balade à vélo autour de Caen pour les Journées du Patrimoine, Parvis de la Bibliothèque Tocqueville, Caen, Caen

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parvis de la Bibliothèque Tocqueville, Caen
Adresse
15, Quai François Mitterrand, Caen
Ville
14053 Caen
Département
Calvados
Tarif
Gratuit

Balade à vélo autour de Caen pour les Journées du Patrimoine Dimanche 20 septembre, 13h30 Parvis de la Bibliothèque Tocqueville, Caen Calvados

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

RDV à 13h30 devant la Bibliothèque Tocqueville à Caen.
Sortie vélo de type balade conviviale, non-sportive, à allure modérée.
Spéciale Journées du Patrimoine, avec visites gratuites (organisation en cours).
Gratuit et ouvert à tous.
Conditions générales de nos sorties à vélo : https://www.derailleurs-calvados.fr/nos-actions/parcours-decouverte/

Parvis de la Bibliothèque Tocqueville, Caen 15, Quai François Mitterrand, Caen Caen 14053 Calvados Normandie [{« link »: « https://www.derailleurs-calvados.fr/nos-actions/parcours-decouverte/ »}]
Balade conviviale à vélo au départ de Caen, gratuite et ouverte à tous. Spéciale Journées du Patrimoine, avec visites gratuites (organisation en cours) promenade vélo

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