Balade à vélo autour de Caen pour les Journées du Patrimoine, Parvis de la Bibliothèque Tocqueville, Caen, Caen

Informations pratiques

Balade à vélo autour de Caen pour les Journées du Patrimoine Dimanche 20 septembre, 13h30 Parvis de la Bibliothèque Tocqueville, Caen Calvados

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

RDV à 13h30 devant la Bibliothèque Tocqueville à Caen.

Sortie vélo de type balade conviviale, non-sportive, à allure modérée.

Spéciale Journées du Patrimoine, avec visites gratuites (organisation en cours).

Gratuit et ouvert à tous.

Conditions générales de nos sorties à vélo : https://www.derailleurs-calvados.fr/nos-actions/parcours-decouverte/

Parvis de la Bibliothèque Tocqueville, Caen 15, Quai François Mitterrand, Caen Caen 14053 Calvados Normandie [{« link »: « https://www.derailleurs-calvados.fr/nos-actions/parcours-decouverte/ »}]

Balade conviviale à vélo au départ de Caen, gratuite et ouverte à tous. Spéciale Journées du Patrimoine, avec visites gratuites (organisation en cours) promenade vélo

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