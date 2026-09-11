Balade à vélo autour de Caen pour les Journées du Patrimoine, Parvis de la Bibliothèque Tocqueville, Caen, Caen
dimanche 20 septembre 2026 · Parvis de la Bibliothèque Tocqueville, Caen · Caen
Informations pratiques
Balade à vélo autour de Caen pour les Journées du Patrimoine Dimanche 20 septembre, 13h30 Parvis de la Bibliothèque Tocqueville, Caen Calvados
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
RDV à 13h30 devant la Bibliothèque Tocqueville à Caen.
Sortie vélo de type balade conviviale, non-sportive, à allure modérée.
Spéciale Journées du Patrimoine, avec visites gratuites (organisation en cours).
Gratuit et ouvert à tous.
Conditions générales de nos sorties à vélo : https://www.derailleurs-calvados.fr/nos-actions/parcours-decouverte/
Parvis de la Bibliothèque Tocqueville, Caen 15, Quai François Mitterrand, Caen Caen 14053 Calvados Normandie [{« link »: « https://www.derailleurs-calvados.fr/nos-actions/parcours-decouverte/ »}]
Balade conviviale à vélo au départ de Caen, gratuite et ouverte à tous. Spéciale Journées du Patrimoine, avec visites gratuites (organisation en cours) promenade vélo
Dérailleurs
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