Balade à vélo autour de Matha
60, avenue Aristide Briand
Saint-Jean-d'Angély
21 juin 2025 09:15

Charente-Maritime

17400 Saint-Jean-d'Angély
Charente-Maritime

Début : 2025-06-21 09:15:00

fin : 2025-06-21 16:00:00

2025-06-21

Samedi 21/06 Célébrons l’été et la musique en pédalant en rythme à vélo !

Ce mois-ci Balade à vélo autour de Matha

RDV au Château de Matha à 10h ou départ en covoiturage depuis Saint Jean d’Angély (transport de vélos possible sur demande) RDV à 9h15.

.

60, avenue Aristide Briand 17400

Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 07 34 98 contact@vdsmobilite.fr

English :

Saturday 21/06: Celebrate summer and music by pedaling to the beat on your bike!

This month: Bike ride around Matha

Meet at Château de Matha at 10 a.m. or carpool from Saint Jean d’Angély (bike transport available on request). Meet at 9:15 a.m.

German :

Samstag, 21.06.: Feiern Sie den Sommer und die Musik, indem Sie mit dem Fahrrad rhythmisch in die Pedale treten!

In diesem Monat Fahrradtour rund um Matha

RDV am Château de Matha um 10 Uhr oder Abfahrt in Fahrgemeinschaften von Saint Jean d’Angély (Fahrradtransport auf Anfrage möglich) RDV um 9:15 Uhr.

Italiano :

Sabato 21/06: festeggiate l’estate e la musica pedalando a ritmo di bicicletta!

Questo mese Pedalata intorno a Matha

Appuntamento allo Château de Matha alle 10.00 o in auto da Saint Jean d’Angély (trasporto bici su richiesta). Appuntamento alle 9.15.

Espanol :

Sábado 21/06: ¡Celebra el verano y la música pedaleando al ritmo de tu bicicleta!

Este mes Paseo en bicicleta por Matha

Cita en el Château de Matha a las 10.00 h. o viaje compartido desde Saint Jean d’Angély (transporte de bicicletas disponible previa petición). Cita a las 9.15 h.

L’événement Balade à vélo autour de Matha Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-06-16 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme