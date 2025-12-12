Balade à vélo avec galette des rois Adava pays d’Aix antenne de Pertuis Pertuis

Balade à vélo avec galette des rois

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 14h. Adava pays d’Aix antenne de Pertuis 48 Pl. de la Tour Saint-Jacques Pertuis Vaucluse

Début : 2026-01-10 14:00:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

L’Adava de Pertuis vous propose une balade à vélo le samedi 10 janvier avec une galette des rois à l’arrivée.

Balade ouverte à tous, d’environ 10km dans les rues de Pertuis.

RDV à 14h à notre local 48 Pl. de la Tour Saint-Jacques .

Adava pays d’Aix antenne de Pertuis 48 Pl. de la Tour Saint-Jacques Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 53 73 76 contact-pertuis@adava.fr

English :

Adava de Pertuis is organizing a bike ride on Saturday January 10, with a galette des rois on arrival.

Open to all, this is a 10km ride through the streets of Pertuis.

Meet at 2pm at our office 48 Pl. de la Tour Saint-Jacques .

