Balade à vélo avec les Increvables en Selle Maison de Quartier La Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-19 14:00 – 17:00

Gratuit : non Inscription par mail

Organisée par et pour les femmes et les minorités de genre, cette balade à vélo proposée par le Dérailleur est ouverte à tous.tesCircuit tout public :> 14h30 : départ de la maison de quartier de la Bottière> Ravitaillement poétique avec la librairie Marguerite à la Moutonnerie> 16h30 : Arrivée et visite de l’expo à Cosmopolis Cet atelier est proposé dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

Maison de Quartier La Bottière Nantes 44300



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