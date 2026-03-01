Balade à vélo du Printemps à Puyricard Parking de la salle des fêtes de Puyicard Aix-en-Provence

Balade à vélo du Printemps à Puyricard

Dimanche 22 mars 2026 de 14h30 à 16h30. Parking de la salle des fêtes de Puyicard Avenue Jean Orsini Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 14:30:00

fin : 2026-03-22 16:30:00

Date(s) :

2026-03-22

Pour célébrer le printemps dans la campagne aixoise. Balade de 15 km 1.5 heure facile 150m de dénivelé positif, ouverte à toutes et tous.

Organisé par l’Association ADAVA. Gouter offert aux participants à l’arrivée. .

Parking de la salle des fêtes de Puyicard Avenue Jean Orsini Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 33 45 25 47 adava.puyricard@gmail.com

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English :

Celebrate spring in the Aix countryside. 15 km 1.5 hour easy 150m ascent, open to all.

L’événement Balade à vélo du Printemps à Puyricard Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence