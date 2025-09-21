Balade à vélo Écopôle Nantes

Balade à vélo Écopôle Nantes dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit. Inscription obligatoire. Gratuit.Inscription obligatoire ICI. Tout public

Profitez d’un dimanche matin pour faire une balade à vélo !Dans le cadre des 25 ans du réseau de l’environnement (programmation), profitez de cette balade à vélo pour aller jusqu’à Port Barbe (La Chapelle sur Erdre) pour profiter de l’événement qui s’y déroule : Un dimanche au bord de l’Erdre ; guinguette familiale, conviviale et festive !Balade à vélo de 2h depuis les locaux d’Ecopôle à 10h (31 rue Louis Joxe) accompagnée par un bénévole avec un passage par Petit Port (locaux de Vélocampus vers 11h00).Inscription obligatoire ICI.

Écopôle Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 54 54 http://www.ecopole.com 0240485454 https://www.helloasso.com/associations/ecopole-cpie-pays-de-nantes/evenements/un-dimanche-au-bord-de-l-erdre-25-ans-du-reseau-de-l-environnement