Balade à vélo électrique Rdv Office de tourisme Arette

Arette

Balade à vélo électrique

Rdv Office de tourisme 45 rue Marcel Loubens Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 13:30:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Notre moniteur vous conduira jusqu’au col de la Pierre Saint-Martin, qui sera le départ de cette balade facile à vélo électrique. De la Pierre Saint-Martin, en passant pour la foret d’Issaux, vous longerez le ruisseau le long de un canyon et découvrirez le village de Lourdios. Cette balade touristique, principalement sur la route, sera ponctuée par des explications de l’accompagnateur (gouffres, Junte de Roncal, histoire de la station, pastoralisme…)

Cette sortie en petit groupe vous permettra de profiter à votre rythme et de savourer chaque instant.

Informations Pratiques

RDV Office de tourisme d’Arette à 13h30

Durée 3h

Niveau Facile

Dénivelé négatif 1400m

Matériel fourni VTT à assistance électrique, casque.

Taille requise 140cm

A prévoir chaussures de sport, coupe-vent, sac à dos, eau, éventuellement gants et lunettes. .

Rdv Office de tourisme 45 rue Marcel Loubens Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 88 95 38

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English : Balade à vélo électrique

L’événement Balade à vélo électrique Arette a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn