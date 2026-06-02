Balade à vélo électrique Rdv Office de tourisme Arette
Balade à vélo électrique Rdv Office de tourisme Arette jeudi 23 juillet 2026.
Arette
Balade à vélo électrique
Rdv Office de tourisme 45 rue Marcel Loubens Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 13:30:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Notre moniteur vous conduira jusqu’au col de la Pierre Saint-Martin, qui sera le départ de cette balade facile à vélo électrique. De la Pierre Saint-Martin, en passant pour la foret d’Issaux, vous longerez le ruisseau le long de un canyon et découvrirez le village de Lourdios. Cette balade touristique, principalement sur la route, sera ponctuée par des explications de l’accompagnateur (gouffres, Junte de Roncal, histoire de la station, pastoralisme…)
Cette sortie en petit groupe vous permettra de profiter à votre rythme et de savourer chaque instant.
Informations Pratiques
RDV Office de tourisme d’Arette à 13h30
Durée 3h
Niveau Facile
Dénivelé négatif 1400m
Matériel fourni VTT à assistance électrique, casque.
Taille requise 140cm
A prévoir chaussures de sport, coupe-vent, sac à dos, eau, éventuellement gants et lunettes. .
Rdv Office de tourisme 45 rue Marcel Loubens Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 88 95 38
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English : Balade à vélo électrique
L’événement Balade à vélo électrique Arette a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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