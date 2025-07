Balade à vélo électrique guidée par Jules Burrier de Vinibike Académie de Leynes Leynes

Académie de Leynes 40 Place de la Mairie Leynes Saône-et-Loire

Début : 2025-07-28 16:30:00

fin : 2025-07-28 18:30:00

2025-07-28

Partez pour une balade à vélo électrique guidée par Jules Burrier de Vinibike.

Ce circuit vous invite à explorer les terres du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson. En cercle autour des deux roches de Solutré et Vergisson, il offre de superbes points de vue et sillonne les terroirs du Pouilly-Fuissé Premier Cru. Traversant de jolis bourgs du Mâconnais, il révèle, à la fois, toute la splendeur et le charme bucolique de cette partie sud du vignoble.

Vous pourrez également profiter de dégustations de vins pendant cette balade.

Nombre de places limitées, sur réservation. .

Académie de Leynes 40 Place de la Mairie Leynes 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 14 charnay@macon-toursime.com

