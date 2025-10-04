Balade à vélo en bord de Loire Lavau-sur-Loire

Lavau-sur-Loire Loire-Atlantique

2025-10-04 09:00:00

2025-10-04

2025-10-04

A l’occasion des 50 ans du Conservatoire du Littoral, une randonnée à vélo est organisée au départ du Trou bleu à Lavau-sur-Loire jusqu’à la chapelle de Rohars à Bouée en passant par L’Observatoire de Tadashi Kawamata.

Echangez avec le Département, gestionnaire des terrains du Conservatoire du Littoral.

Gratuit, 25 places disponibles, réservation obligatoire au 06 59 68 16 93. .

