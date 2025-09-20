Balade à vélo : entre nature et patrimoine RDV devant le magasin Bobiclou Montévrain

Balade à vélo : entre nature et patrimoine RDV devant le magasin Bobiclou Montévrain samedi 20 septembre 2025.

Balade à vélo : entre nature et patrimoine Samedi 20 septembre, 10h30 RDV devant le magasin Bobiclou Seine-et-Marne

À partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Testez un itinéraire éphémère pour découvrir le patrimoine de Marne et Gondoire. Une pause pique-nique à la Maison de la Nature vous sera proposée pour découvrir le site et un artisan. Le circuit passera également en forêt de Ferrières ainsi qu’au moulin Russon. Un verre de l’amitié clôturera la journée.

À partir de 12 ans.

Port du casque fortement recommandé; Pique-nique à prévoir; Inscription obligatoire et limitée.

Rendez-vous à 10h30 devant le magasin Bobiclou à Montévrain ; départ 11h.

RDV devant le magasin Bobiclou 9 rue de Rome 77144 Montévrain Montévrain 77144 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.marneetgondoire-tourisme.fr/ »}]

Circuit vélo « Entre nature et patrimoine »

©otmg