Informations pratiques

Schœnau

Balade à vélo entre Ried et Rhin

Schœnau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Au départ du camping de Schoenau, profitez de la matinée pour découvrir la plaine du Rhin différemment. Ses forêts, son paysage, son histoire. A vélo, prenez le temps d’observer et de rêver, à la découverte du patrimoine naturel et historique incomparable (circuit de 20 km, itinéraire sans dénivelé) .

Schœnau 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemutt.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade à vélo entre Ried et Rhin Schœnau a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Grand Ried