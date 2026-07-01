Balade à vélo entre Ried et Rhin Schœnau
samedi 18 juillet 2026 · Schœnau
Informations pratiques
Schœnau
Balade à vélo entre Ried et Rhin
Schœnau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18 12:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Au départ du camping de Schoenau, profitez de la matinée pour découvrir la plaine du Rhin différemment. Ses forêts, son paysage, son histoire. A vélo, prenez le temps d’observer et de rêver, à la découverte du patrimoine naturel et historique incomparable (circuit de 20 km, itinéraire sans dénivelé) .
Schœnau 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemutt.org
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English :
L’événement Balade à vélo entre Ried et Rhin Schœnau a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Grand Ried
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