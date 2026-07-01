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Balade à vélo entre Ried et Rhin Schœnau

samedi 18 juillet 2026 · Schœnau

Balade à vélo entre Ried et Rhin Schœnau

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
67390 Schœnau
Département
Bas-Rhin
Tarif

Schœnau

Balade à vélo entre Ried et Rhin

Schœnau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18 12:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Au départ du camping de Schoenau, profitez de la matinée pour découvrir la plaine du Rhin différemment. Ses forêts, son paysage, son histoire. A vélo, prenez le temps d’observer et de rêver, à la découverte du patrimoine naturel et historique incomparable (circuit de 20 km, itinéraire sans dénivelé)   .

Schœnau 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14  lamaison@maisonnaturemutt.org

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English :

L’événement Balade à vélo entre Ried et Rhin Schœnau a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Grand Ried

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