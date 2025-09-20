BALADE A VELO ET CHALLENGE « LE TOUR DE LE HAUTE-GARONNE A VELO » ESPACE TOURISME Toulouse

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Dans le cadre du « Tour de la Haute-Garonne à vélo » et des journées du Patrimoine, venez participer à un challenge à vélo et à une balade commentée dans le centre toulousain.

Venez découvrir ce nouvel itinéraire cyclotouristique inédit.

Vous pourrez également participer à un jeu-concours avec de beaux lots à gagner

– un bon d’achat à utiliser via notre centrale de réservation,

– des Guides du Routard consacrés à la Haute-Garonne et au Canal du Midi.

Animation à l’Espace Tourisme de 10h à 17h.

Deux balades commentées à 10h30 et 14h30

Sur un parcours de 11 km, découvrez entre autres la Basilique Saint-Sernin, le Capitole, l’Hôtel d’Assézat, le Pont Neuf, le Canal du Midi, le Port Saint-Sauveur, l’Église Saint-Aubin…

Un guide-accompagnateur vous livrera anecdotes, secrets et perspectives d’avenir de ces sites emblématiques.

Balade conviviale, encadrée par 2 Pieds 2 Roues avec gilets fluo et encadrants pour la sécurité.

Durée environ 1h30 accessible à tous les publics vélo et casque personnels obligatoires. Antivol fortement conseillé. .

English :

As part of the « Tour de la Haute-Garonne à vélo » (Haute-Garonne cycling tour) and Heritage Days, come and take part in a cycling challenge and a guided tour of central Toulouse.

German :

Nehmen Sie im Rahmen der « Tour de la Haute-Garonne à vélo » und der Tage des Kulturerbes an einer Fahrrad-Challenge und einer kommentierten Fahrt durch das Zentrum von Toulouse teil.

Italiano :

Nell’ambito del « Tour de la Haute-Garonne à vélo » e delle Giornate del Patrimonio, partecipate a una sfida ciclistica e a una visita guidata del centro di Tolosa.

Espanol :

En el marco del « Tour de la Haute-Garonne à vélo » y de las Jornadas del Patrimonio, participe en un desafío ciclista y en una visita guiada por el centro de Toulouse.

