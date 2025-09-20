BALADE A VELO ET CHALLENGE « LE TOUR DE LE HAUTE-GARONNE A VELO » ESPACE TOURISME Toulouse
Dans le cadre du « Tour de la Haute-Garonne à vélo » et des journées du Patrimoine, venez participer à un challenge à vélo et à une balade commentée dans le centre toulousain.
Venez découvrir ce nouvel itinéraire cyclotouristique inédit.
Vous pourrez également participer à un jeu-concours avec de beaux lots à gagner
– un bon d’achat à utiliser via notre centrale de réservation,
– des Guides du Routard consacrés à la Haute-Garonne et au Canal du Midi.
Animation à l’Espace Tourisme de 10h à 17h.
Deux balades commentées à 10h30 et 14h30
Sur un parcours de 11 km, découvrez entre autres la Basilique Saint-Sernin, le Capitole, l’Hôtel d’Assézat, le Pont Neuf, le Canal du Midi, le Port Saint-Sauveur, l’Église Saint-Aubin…
Un guide-accompagnateur vous livrera anecdotes, secrets et perspectives d’avenir de ces sites emblématiques.
Balade conviviale, encadrée par 2 Pieds 2 Roues avec gilets fluo et encadrants pour la sécurité.
Durée environ 1h30 accessible à tous les publics vélo et casque personnels obligatoires. Antivol fortement conseillé. .
English :
As part of the « Tour de la Haute-Garonne à vélo » (Haute-Garonne cycling tour) and Heritage Days, come and take part in a cycling challenge and a guided tour of central Toulouse.
German :
Nehmen Sie im Rahmen der « Tour de la Haute-Garonne à vélo » und der Tage des Kulturerbes an einer Fahrrad-Challenge und einer kommentierten Fahrt durch das Zentrum von Toulouse teil.
Italiano :
Nell’ambito del « Tour de la Haute-Garonne à vélo » e delle Giornate del Patrimonio, partecipate a una sfida ciclistica e a una visita guidata del centro di Tolosa.
Espanol :
En el marco del « Tour de la Haute-Garonne à vélo » y de las Jornadas del Patrimonio, participe en un desafío ciclista y en una visita guiada por el centro de Toulouse.
