Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade à vélo familiale avec VélO² Saint-Quentin

Balade à vélo familiale avec VélO² Saint-Quentin dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Place Baudez

Ville : 02100 Saint-Quentin

Département : Aisne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Saint-Quentin

Balade à vélo familiale avec VélO²

Place Baudez Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:30:00
fin : 2026-05-10 13:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Balade à vélo familiale Aux sources de la Somme.

Envie de prendre l’air et de partager un bon moment à vélo ? Rejoignez-nous pour une balade conviviale à la découverte des sources de la Somme !

Au programme environ 30 km aller-retour, à allure tranquille, accessibles à tous, même aux débutants. On roule ensemble, on s’adapte au groupe, et surtout… on profite !
Une pause est prévue pour un pique-nique en pleine nature
Ouvert à toutes et tous
Balade à vélo familiale Aux sources de la Somme.

Envie de prendre l’air et de partager un bon moment à vélo ? Rejoignez-nous pour une balade conviviale à la découverte des sources de la Somme !

Au programme environ 30 km aller-retour, à allure tranquille, accessibles à tous, même aux débutants. On roule ensemble, on s’adapte au groupe, et surtout… on profite !
Une pause est prévue pour un pique-nique en pleine nature
Ouvert à toutes et tous   .

Place Baudez Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 65 13 02 14  contact@velo2.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family bike tour ? At the source of the Somme.

Looking for some fresh air and a good time on your bike? Join us for a friendly ride to discover the springs of the Somme!

On the program: around 30 km round trip, at a leisurely pace, accessible to all, even beginners. We ride together, adapt to the group, and above all? enjoy!
There will be a break for a picnic in the heart of nature
Open to all

L’événement Balade à vélo familiale avec VélO² Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-05 par OT du Saint-Quentinois

À voir aussi à Saint-Quentin (Aisne)