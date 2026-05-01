Balade à vélo familiale avec VélO² Saint-Quentin
Balade à vélo familiale avec VélO² Saint-Quentin dimanche 10 mai 2026.
Saint-Quentin
Balade à vélo familiale avec VélO²
Place Baudez Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:30:00
fin : 2026-05-10 13:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Balade à vélo familiale Aux sources de la Somme.
Envie de prendre l’air et de partager un bon moment à vélo ? Rejoignez-nous pour une balade conviviale à la découverte des sources de la Somme !
Au programme environ 30 km aller-retour, à allure tranquille, accessibles à tous, même aux débutants. On roule ensemble, on s’adapte au groupe, et surtout… on profite !
Une pause est prévue pour un pique-nique en pleine nature
Ouvert à toutes et tous
Balade à vélo familiale Aux sources de la Somme.
Envie de prendre l’air et de partager un bon moment à vélo ? Rejoignez-nous pour une balade conviviale à la découverte des sources de la Somme !
Au programme environ 30 km aller-retour, à allure tranquille, accessibles à tous, même aux débutants. On roule ensemble, on s’adapte au groupe, et surtout… on profite !
Une pause est prévue pour un pique-nique en pleine nature
Ouvert à toutes et tous .
Place Baudez Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 65 13 02 14 contact@velo2.fr
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English :
Family bike tour ? At the source of the Somme.
Looking for some fresh air and a good time on your bike? Join us for a friendly ride to discover the springs of the Somme!
On the program: around 30 km round trip, at a leisurely pace, accessible to all, even beginners. We ride together, adapt to the group, and above all? enjoy!
There will be a break for a picnic in the heart of nature
Open to all
L’événement Balade à vélo familiale avec VélO² Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-05 par OT du Saint-Quentinois
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