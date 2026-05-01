Saint-Quentin

Balade à vélo familiale avec VélO²

Place Baudez Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:30:00

fin : 2026-05-10 13:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Balade à vélo familiale Aux sources de la Somme.

Envie de prendre l’air et de partager un bon moment à vélo ? Rejoignez-nous pour une balade conviviale à la découverte des sources de la Somme !

Au programme environ 30 km aller-retour, à allure tranquille, accessibles à tous, même aux débutants. On roule ensemble, on s’adapte au groupe, et surtout… on profite !

Une pause est prévue pour un pique-nique en pleine nature

Ouvert à toutes et tous

Balade à vélo familiale Aux sources de la Somme.

Envie de prendre l’air et de partager un bon moment à vélo ? Rejoignez-nous pour une balade conviviale à la découverte des sources de la Somme !

Au programme environ 30 km aller-retour, à allure tranquille, accessibles à tous, même aux débutants. On roule ensemble, on s’adapte au groupe, et surtout… on profite !

Une pause est prévue pour un pique-nique en pleine nature

Ouvert à toutes et tous .

Place Baudez Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 65 13 02 14 contact@velo2.fr

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English :

Family bike tour ? At the source of the Somme.

Looking for some fresh air and a good time on your bike? Join us for a friendly ride to discover the springs of the Somme!

On the program: around 30 km round trip, at a leisurely pace, accessible to all, even beginners. We ride together, adapt to the group, and above all? enjoy!

There will be a break for a picnic in the heart of nature

Open to all

L’événement Balade à vélo familiale avec VélO² Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-05 par OT du Saint-Quentinois