Date et horaire de début et de fin : 2026-04-19 14:00 –

Gratuit : oui Tout public

Les associations le Dérailleur et les Increvables en Selle vous invitent à participer à une grande déambulation à vélo le dimanche 19 avril !Au programme, une balade au départ de la maison de quartier de la Bottière, pour rejoindre l’espace Cosmopolis et visiter l’exposition « Femmes, vélo liberté ». En chemin, un ravitaillement poétique aura lieu au parc de la Moutonnerie en partenariat avec la Maison Marguerite qui proposera une lecture poétique, et l’association le Mouton à cinq pattes qui servira des boissons fraîches.A vélo, en mixité douce : Balade organisée par et pour les femmes, et les minorités de genre. Bienvenue à tout le monde dans le respect des règles fixées.Parcours sécurisé, déambulation festive et joyeuse.Inscription fortement conseillée par mail à derailleur@zaclys.netManifestation organisée dans le cadre de l’événement « Femmes vélo et liberté » organisé par les Increvables à l’espace Cosmopolis.

Maison de quartier Bottière Nantes 44300



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