balade à vélo fête du printemps VDS mobilité Saint-Jean-d’Angély
balade à vélo fête du printemps VDS mobilité Saint-Jean-d’Angély samedi 21 mars 2026.
balade à vélo fête du printemps
VDS mobilité 60 avenue Aristide Briand Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 13:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Limitée à 20 personnes.
Balade loisirs de 25-30km ouverte aux vélos musculaires et aux VAE. Pas de difficulté particulière, toutefois une bonne condition physique sans contre-indication médicale est souhaitée.
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VDS mobilité 60 avenue Aristide Briand Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 07 34 98 contact@vdsmobilite.fr
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English :
Limited to 20 people. A leisurely ride of 25–30 km open to both conventional bikes and e-bikes. No particular difficulty, though a good level of fitness and no medical contraindications are recommended.
L’événement balade à vélo fête du printemps Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge