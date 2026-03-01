Balade à vélo Forêt de Mondon Place Pierre Sémard Lunéville
Balade à vélo Forêt de Mondon
Début : Samedi Samedi 2026-03-21 09:30:00
fin : 2026-03-21 12:00:00
Venez découvrir la forêt de Mondon à vélo!
Balade familiale pour se dégourdir les jambes en ce début de printemps. RDV devant la gare de Lunéville à 9h30 pour retour à 12h. (15 km aller-retour environ.)
Rythme cool, non sportif!Tout public
Place Pierre Sémard Gare de Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 71 58 51 93
English :
Discover the Mondon forest by bike!
A family outing to stretch your legs in early spring. RDV in front of Lunéville train station at 9:30 am, return at 12 pm. (approx. 15 km round trip)
Cool, non-sporty pace!
