Balade à vélo Forêt de Mondon Place Pierre Sémard Lunéville

Balade à vélo Forêt de Mondon

Place Pierre Sémard Gare de Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 09:30:00

2026-03-21

Venez découvrir la forêt de Mondon à vélo!

Balade familiale pour se dégourdir les jambes en ce début de printemps. RDV devant la gare de Lunéville à 9h30 pour retour à 12h. (15 km aller-retour environ.)

Rythme cool, non sportif!Tout public

Place Pierre Sémard Gare de Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 71 58 51 93

Discover the Mondon forest by bike!

A family outing to stretch your legs in early spring. RDV in front of Lunéville train station at 9:30 am, return at 12 pm. (approx. 15 km round trip)

Cool, non-sporty pace!

