Balade à vélo Rue du Wiselstein Freyming-Merlebach

Freyming-Merlebach

Balade à vélo

Rue du Wiselstein Local club cyclo Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 17:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Organisée par le Cyclo Club Sainte Barbe de Freyming-Merlebach pour toute personne, même non licenciée dans un club, souhaitant faire de la bicyclette ou du VTT, personne seule ou famille disposant d’un vélo en bon état et d’un casque. Circuit de 40 km, vers Differten (parc animalier hiboux et hangars stockage munitions). Thème boire et s’alimenter pendant l’effort. Possibilité de louer des vélos électriques sur réservation. Gratuit sur inscription.Tout public

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Rue du Wiselstein Local club cyclo Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 6 32 29 48 88 cycloclubsaintebarbe@gmail.com

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English :

Organized by the Cyclo Club Sainte Barbe de Freyming-Merlebach for anyone wishing to cycle or mountain bike, even if they are not members of a club. Individuals or families with a bike in good condition and a helmet are welcome. 40 km circuit, towards Differten (owl wildlife park and ammunition storage sheds). Theme: drinking and eating during exercise. Electric bikes available on reservation. Free with registration.

L’événement Balade à vélo Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH