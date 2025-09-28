Balade à vélo gratuite et ouverte à tous autour de Puyricard Aix-en-Provence

Balade à vélo gratuite et ouverte à tous autour de Puyricard Aix-en-Provence dimanche 28 septembre 2025.

Balade à vélo gratuite et ouverte à tous autour de Puyricard

Dimanche 28 septembre 2025 de 14h30 à 17h. Rendez-vous Parking Salle des fêtes de Puyricard Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 14:30:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Balade à vélo autour du village de Puyricard, sur un nouveau parcours, pour découvrir de nouveaux coins ! pour profiter de la nature et du soleil ! et pour rencontrer des gens sympas autour d’un verre à l’arrivée !

Participer à la 3e balade à vélo autour de Puyricard. Un parcours facile de 1h30 / 15 km environ.

Pot offert aux participants à l’arrivée par l’Adava, l’association qui vous fait aimer le vélo (tout type de vélo groupe adultes et groupe famille). .

Rendez-vous Parking Salle des fêtes de Puyricard Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Bike around the village of Puyricard, on a new route, to discover new places! to enjoy nature and the sun! and to meet nice people for a drink at the finish line!

German :

Fahrradtour um das Dorf Puyricard herum, auf einer neuen Strecke, um neue Ecken zu entdecken! Um die Natur und die Sonne zu genießen! und um nette Leute bei einem Drink am Ziel zu treffen!

Italiano :

Un giro in bicicletta intorno al villaggio di Puyricard, su un nuovo percorso, per scoprire nuovi luoghi, per godersi la natura e il sole e per incontrare persone simpatiche per un drink all’arrivo!

Espanol :

Un paseo en bicicleta por el pueblo de Puyricard, en una nueva ruta, para descubrir nuevos lugares, disfrutar de la naturaleza y el sol, y conocer gente agradable para tomar una copa a la llegada

L’événement Balade à vélo gratuite et ouverte à tous autour de Puyricard Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence