BALADE À VÉLO GUIDÉE SUR LA VOIE VERTE – Colombières-sur-Orb, 25 mai 2025 07:00, Colombières-sur-Orb.

BALADE À VÉLO GUIDÉE SUR LA VOIE VERTE Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-05-25

fin : 2025-08-14

2025-05-25

2025-06-08

2025-07-06

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-14

Ballade à vélo sur la voie verte mêlant paysages somptueux et leçons d’histoire

Chemin des Gorges

Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 6 09 70 28 69

Cycling on the greenway, combining sumptuous landscapes and history lessons

Fahrradtour auf dem grünen Weg, der prächtige Landschaften und Geschichtsunterricht miteinander verbindet

Pedalare sul percorso verde, combinando paesaggi sontuosi e lezioni di storia

Pedalear por la vía verde, combinando suntuosos paisajes y lecciones de historia

