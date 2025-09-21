Balade à vélo insolite en centre-val de loire, à BOURGES Bourges

Esplanade Pierre Mendès France Bourges Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Participez à une expérience unique en explorant Bourges à vélo, en traversant des lieux emblématiques !

Découvrez un parcours insolite de 15,5 à 19 km, avec onze lieux d’exception ouverts spécialement la traversée du Palais des Sports du Prado, de la patinoire, de la Mairie de Bourges, de l’Antre Peaux, ainsi que 7 autres sites à explorer en famille ou entre amis. 5 .

Esplanade Pierre Mendès France Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

English :

Take part in a unique experience as you explore Bourges by bike, passing through some of its most emblematic landmarks!

German :

Nehmen Sie an einer einzigartigen Erfahrung teil, indem Sie Bourges mit dem Fahrrad erkunden und dabei symbolträchtige Orte durchqueren!

Italiano :

Partecipate a un’esperienza unica esplorando Bourges in bicicletta, passando per alcuni dei suoi luoghi più emblematici!

Espanol :

Viva una experiencia única recorriendo Bourges en bicicleta, pasando por algunos de sus lugares más emblemáticos

L’événement Balade à vélo insolite en centre-val de loire, à BOURGES Bourges a été mis à jour le 2025-09-15 par OT BOURGES