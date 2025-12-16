Balade à vélo Lavoirs et églises en Chablisien France à Vélo Auxerre

Balade à vélo Lavoirs et églises en Chablisien

France à Vélo 7 Rue de l’Horloge Auxerre Yonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 09:30:00

fin : 2026-12-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-01

L’Yonne regorge d’endroits sympathiques, de multiples sites témoignant d’un passé proche ou lointain qui permettent de découvrir un patrimoine culturel au gré des villages. Ce circuit à vélo dans le Chablisien vous mène de lavoirs en églises, sans oublier bien sûr, une pause dégustation dans un domaine viticole. .

France à Vélo 7 Rue de l’Horloge Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 35 96 contact@franceavelo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade à vélo Lavoirs et églises en Chablisien

L’événement Balade à vélo Lavoirs et églises en Chablisien Auxerre a été mis à jour le 2025-12-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)