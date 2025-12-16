Balade à vélo Lavoirs et vignobles de l’Auxerrois

7 Rue de l’Horloge Auxerre Yonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 14:00:00

fin : 2026-12-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-01

Balade lavoirs et vignobles de l’Auxerrois 65 km. Au départ d’Auxerre, après le réglage de vos vélos, vous rejoignez les quais de l’Yonne et longez le Canal du Nivernais jusqu’à Cravant, charmant bourg médiéval aux divers monuments historiques le donjon du XIIe siècle, le lavoir, la Maison de Bois près de la fontaine sculptée par Yves Varanguin, artisan local. Après une balade dans ce village, vous voici à nouveau au bord du canal en direction d’Accolay, ancien village de potiers, et Vermenton. Vous quittez ensuite les bords du canal pour traverser la campagne vermentonnaise, découvrir le petit lavoir de Puits de Courson, et rejoindre les villages viticoles de Chitry et Saint Bris le Vineux. C’est justement ici que vous aurez le plaisir de pénétrer dans une cave du Xième siècle pour une dégustation de 3 vins. Puis vous retrouvez les rives de l’Yonne que vous longez tranquillement jusqu’à Auxerre. .

7 Rue de l’Horloge Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 35 96 contact@franceavelo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade à vélo Lavoirs et vignobles de l’Auxerrois

L’événement Balade à vélo Lavoirs et vignobles de l’Auxerrois Auxerre a été mis à jour le 2025-12-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)